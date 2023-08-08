Удачная подкормка тыквы в августе, чтобы плоды росли крупные и сочные

Применять синтетические минеральные комплексы необязательно, органические подкормки вполне справятся с поставленной задачей и помогут вырастить большие и сладкие плоды.
Золу можно применять в любом виде. Например, ее просто рассыпают по земле вокруг тыквы и потом делают полив. Другой способ - жидкое удобрение на основе золы.
Третий способ - добавление золы в любое другое удобрение.
Помочь вырастить крупные плоды может травяная смесь. Используем крапиву и одуванчики. Измельчаем их вместе с корнями. Заливаем 10 литрами воды и делаем настой две недели.
Готовый концентрат разводим перед употреблением. На одну часть раствора добавляем 10 частей воды. Только потом подкармливаем растения.
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