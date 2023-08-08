Опытный огородник объяснил, зачем огородным растениям нужен крахмал

Из крахмала можно приготовить средство для обработки грядок, которое будет способствовать богатому урожаю овощей. Используется такая смесь на регулярной основе.

Готовим добавку из крахмала: берем ложку картофельного или кукурузного продукта, заливаем водой и варим до вязкого состояния.

Остужаем клейстер, вливаем туда 5 мл йода, потом смесь добавляем в ведро воды.

Полученный раствор помещаем в пульверизатор и обрабатываем им растения.

Процедура делается каждую неделю.

Подкормка улучшает урожайность растений и качество плодов.