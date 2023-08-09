Несколько урожаев ягод за сезон: хитрости по выращиванию клубники

Секрет множественного урожая клубники прост: ремонтантные сорта.

Два урожая в год соберете точно, если повезет, то и больше.

Но выбор сорта не единственное условие. Нужно еще приложить некоторые усилия.

Накройте клубнику на зиму. Проводите мульчирование, применяя солому, опилки, хвою.

Перед наступлением зимы удалите все усы, нужно сделать это до первого снега.

Растения, дающие несколько урожаев, очень "устают", их надо поддержать. Подкармливаем такую клубнику не менее трех раз за сезон.

Первый раз весной даем мочевину или раствор навоза коровьего.

Второй раз угощаем нитрофоской в преддверии цветения.

Третья подкормка нужна в начале образования ягод, используем суперфосфат или любые минеральные удобрения.