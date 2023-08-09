Умерла пенсионерка из Гомельской области, перепутавшая поганку с сыроежкой

Пенсионерка умерла в Гомельской области после того, как поела грибов, среди которых оказалась бледная поганка, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.

В ведомстве уточнили, что так пострадала 65-летняя женщина.

Всего с середины июля по 6-е августа 2023-го года в Гомельской области зарегистрировано уже 9 случаев с предварительным диагнозом «отравление грибами».

В их числе – два семейных случая. Как сообщается, пострадали 14 человек, в том числе 3 детей, двое из которых находились в реанимации.

В санитарно-эпидемиологической службе напомнили, что сыроежку надо срывать целиком вместе с ножкой, на которой не должна быть так называемая «юбочка».