Наложен новый арест на счета и имущество блогера Блиновской

В рамках уголовного дела о неуплате налогов Пресненский суд Москвы наложил на счета и имущество Елены Блиновской новый арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря райсуда.

Суд по просьбе следствия наложил арест до 26-го октября 2023-го года на 12 счетов в разных банках. Также арестованы автомобили класса люкс: Bentley Continental, Mitsubishi Outlander, Jeep Wrangler Unlimited, Lamborghini Urus, мотоцикл Harley Davidson, моторная лодка, снегоболотоход, гидроцикл и 7 прицепов.

Судом был наложен арест и на 54 расчетных счета в разных компаниях, принадлежащих мужу Елены Блиновской.

Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать.