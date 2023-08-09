Дачный эксперт объяснил, как использовать гидрогель в садоводческом хозяйстве

Гидрогель относится к полимерам, способным поглощать влагу. Он позволяет сохранять почву во влажном состоянии долгое время.
Когда вещество соединяется с землей, получается гелеобразный продукт, который будет медленно и постепенно высвобождать воду.
Используют гидрогель там, где нужны частые поливы, облегчая садоводу работу.
В регионах с частыми засухами препарат помогает растениям долго оставаться без увлажнения почвы.
Гидрогель - своеобразный резервуар с водой. который дает постоянный приток жидкости к корням.
В почве с гидрогелем растения растут лучше и быстрее, корни хорошо развиваются.
Там, где почва склонна к эрозиям, без гидрогеля не обойтись. Он улучшает структуру почвы, предупреждает сток воды.
Препарат используют при пересаживании растений или рассады, тогда у саженцев больше шансов выжить и быстрее адаптироваться.
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