Дачный эксперт объяснил, как использовать гидрогель в садоводческом хозяйстве

Гидрогель относится к полимерам, способным поглощать влагу. Он позволяет сохранять почву во влажном состоянии долгое время.

Когда вещество соединяется с землей, получается гелеобразный продукт, который будет медленно и постепенно высвобождать воду.

Используют гидрогель там, где нужны частые поливы, облегчая садоводу работу.

В регионах с частыми засухами препарат помогает растениям долго оставаться без увлажнения почвы.

Гидрогель - своеобразный резервуар с водой. который дает постоянный приток жидкости к корням.

В почве с гидрогелем растения растут лучше и быстрее, корни хорошо развиваются.

Там, где почва склонна к эрозиям, без гидрогеля не обойтись. Он улучшает структуру почвы, предупреждает сток воды.

Препарат используют при пересаживании растений или рассады, тогда у саженцев больше шансов выжить и быстрее адаптироваться.