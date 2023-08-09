Могилевчанка организовала на дому порностудию, где сама была актрисой

Жительницу Могилева задержали за организацию порностудии, сообщает Белта со ссылкой на УВД Бресткого облисполкома.

Личность основательницы подпольной студии установили оперативники в сфере нравов УВД Бресткой области вместе с могилевскими коллегами. Как выяснилось, 32-летняя безработная могилевчанка организовала ее по месту жительства.

Фигурантка снимала ролики самостоятельно и сама выступала в роли актрисы. Порноконтент своего изготовления женщина за деньги выставляла в соцсетях и на различных интернет-площадках. Цена варьировалась от 30 до 300 рублей.

За изготовление и распространение порнографических материалов возбуждено уголовное дело.