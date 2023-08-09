Кирилл Андреев из «Иванушек» на строгой диете потерял 10 килограммов

Свыше 10 килограммов потерял 52 -летний «Иванушка» Кирилл Андреев за полгода, сообщает КП.

Отказался от хлеба. За это спасибо моей супруге Лоле и диетологу. Мы сдали кровь, по результатам анализов доктора пояснили, что мне нельзя есть молочку. Подключил еще плавание и баню. Скинул «десятку», надо еще десять кило убрать, - рассказал Кирилл Андреев.

Артист, утверждает издание, стал выглядеть намного моложе. Как выяснилось, похудеть артисту пришлось не только для здоровья, но также для съемок фильма «Тур с Иванушками».

Первые съемки пройдут 24-го августа в Сочи на концерте коллектива во Дворце спорта «Айсберг». Андрею Григорьеву-Апполонову, Кириллу Андрееву и Кириллу Туриченко предстоит сыграть самих себя. Причем не только на сцене, будет и несколько игровых сцен.