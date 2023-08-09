Тренера Татьяну Тарасову восхитило, что Костомаров начал бегать

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что восхищена силой духа фигуриста Романа Костомарова, сообщает Газета.ру.
Я видела, как он стал бегать. Это нечто феноменальное. Я в полном восхищении, под впечатлением. Восхищаюсь. Он все, что захочет, сделает, — сказала Тарасова.
Фигурист провел в больнице 175 суток. В клинику Костомаров попал после выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмену изначально диагностировали пневмонию, он находился на искусственной вентиляции легких и на ИВЛ.
Вызванные заболеванием осложнения привели к развитию гангрены, из-за чего врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках.
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