Тренера Татьяну Тарасову восхитило, что Костомаров начал бегать

08:52 2023-08-09

Легендарный тренер потрясена силой духа фигуриста, который активно занимается спортом после ампутации конечностей.

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что восхищена силой духа фигуриста Романа Костомарова, сообщает Газета.ру.

Я видела, как он стал бегать. Это нечто феноменальное. Я в полном восхищении, под впечатлением. Восхищаюсь. Он все, что захочет, сделает, — сказала Тарасова.

Фигурист провел в больнице 175 суток. В клинику Костомаров попал после выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмену изначально диагностировали пневмонию, он находился на искусственной вентиляции легких и на ИВЛ.

Вызванные заболеванием осложнения привели к развитию гангрены, из-за чего врачи были вынуждены ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках.

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