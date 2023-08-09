Садовод-эксперт дал советы по выращиванию ягод шелковицы на дачном участке

Посадить деревце можно весной в открытый грунт, надо успеть до начала сокодвижения. Другие садоводы сажают шелковицу осенью, до того, как пойдут частые дожди.

Причем осенний вариант посадки нравится большинству экспертов. Они говорят, если дерево продержится первую зиму, то потом будет жить еще много лет.

Это южное растение, поэтому любит вет и тепло. Боится сквозняков, хорошо растет на плодородной , рыхлой земле.

Реакция должна быть слабощелочная или нейтральная (РН 7-7,5). Близкого залегания грунтовых вод не должно быть.

Поливаем всю весну и летом до июля. Особенно следим за поливом в засушливый сезон. В июле прекращаем поливы. Если весна дождливая, можно и вовсе не поливать деревце.

Плодоношение начинается на 2-3 год после высаживания. Ягоды вызревают в период с начала июля по август.