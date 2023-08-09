Умер самый упитанный в России кот Степан

Кот Степан, который считается самым толстым в России, скончался в Бийске, сообщает автор канала о животных Ирина Балахнина. Степану было 16 лет.

Кот получил известность после того, как видео, где он сидит, облокотившись о лавочку, попало в интернет. Запись была опубликована в 2016 году и собрала 7,4 миллиона просмотров.

СМИ уточняли, что Степан весил 20 килограммов. Любимца сажали на диету, однако вес не уходил. Хозяйка говорила, что у домашнего животного - генетическая предрасположенность к полноте, так как его отец также был толстым. К примеру, у хозяйки Степана живет и сестра кота - Лиза, и она тоже упитанная.

Осенью 2021-го года у Степана диагностировали лимфому. Это онкологическое заболевание, которое поражает клетки иммунной системы. Люди стали собирать деньги на операцию, но хозяйка кота не стала прибегать к услугам ветеринаров.