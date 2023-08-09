Умерла советская и российская актриса Вера Васильева

Народная артистка Советского Союза Вера Васильева умерла на 98-м году жизни, сообщает Интерфакс со ссылкой на Театр сатиры, где служила актриса.

Наш театр постигло огромное горе: ушла из жизни Вера Кузьминична Васильева. Не стало нашей любимой Верочки. Выражаем глубокие соболезнования ее близким, друзьям, а также легиону почитателей, - сообщили в театре.

Васильева родилась 30-го сентября 1925-го года. В 1948-м году закончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Будучи студенткой, в 1945-м году дебютировала в кино, сыграв в эпизодической роли в картине "Близнецы".

Ее первой большой ролью стала образ Насти Гусенковой, сыгранный в 1947-м году в фильме "Сказание о земле Сибирской".

Всего фильмография Веры Васильевой насчитывает свыше 40 картин. В их числе -"Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана" и другие.

С 27-го марта 1948-го года она служила в Московском академическом Театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.