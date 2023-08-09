Пенсионер зарубил топором случайного гостя в Белыничском районе

Белыничский отдел Следственного комитета расследует убийство с особой жестокостью. Кровавый инцидент произошел 1-го августа в деревне Осовец, пишет Могилевонлайн. Издание уточняет, что о ЧП в милицию сообщили местные жители.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме очень жуткую картину: тело погибшего было изрублено топором.

Как выяснилось, 69-летний хозяин дома вечером накануне выпивал в компании своего нового знакомого, которого впервые увидел в тот же день в сельском магазине. В ходе возникшей ссоры гость схватил нож, а хозяин в ответ - топор, которым не меньше 20 раз ударил мужчину по различным частям тела.

Гость от полученных травм скончался на месте. Пенсионер после убийства пришел к соседям и рассказал им, что случилось в его доме.

Отмечается, что фигурант раньше не был судим, родные и соседи характеризуют его как замкнутого, необщительного человека. Мужчина с санкции прокурора до суда заключен под стражу.