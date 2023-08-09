9 августа: День памяти жертв атомной атаки на Нагасаки

На утро 9 августа 1945 года, компоненты ядерной бомбы находившиеся в бомбере B-29 по имени "Бокскар" были сброшены на город Нагасаки. Ядерная бомба, получившая название "Фат Мэнн", имела мощность около 20 килотонн в пределах и создала разрушительную волну и ядерный огонь.

Около 11:02 утра, черное облако грибообразной формы поднялось над Нагасаки, означая невероятные разрушения, которые последовали.

Целый район города был сметен с лица земли, а тысячи людей погибли непосредственно от взрыва или вследствие ожогов, радиационного воздействия и ушибов и ранений, вызванных разрушениями. Мгновенно, жизни тысяч людей были прерваны, а город был превращен в руины.

Эта атака не только унесла множество невинных жизней, но и нанесла серьезные уроны здоровью и благополучию граждан Нагасаки. Корейцы, рабочие из Китая и другие иностранцы, находящиеся в городе, также стали жертвами атаки.

Ядерная атака на Нагасаки и Хиросиму до сих пор остается предметом дискуссий и споров. Многие критики утверждают, что атаки были излишними и нравственно необоснованными, учитывая невыносимые для человечества последствия.

Независимо от точки зрения на это событие, атака на Нагасаки оставила глубокий след в истории. Она напоминает нам о страшных последствиях ядерного оружия и подчеркивает необходимость приверженности к мирному разрешению вооруженных конфликтов и защите человеческой жизни.