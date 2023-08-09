У принца Гарри отняли титул «Его Королевское Высочество»

С сайта королевской семьи Великобритании удален титул «Его Королевское Высочество» в отношении принца Гарри, сообщает Газета.ру

В разделе The Royal Family, который рассказывает о каждом члене королевской семьи, сместили имена принца Гарри и Меган Маркл в нижнюю часть страницы.

Издание уточняет, что это случилось через 3 года после того, как герцог и герцогиня Сассекские оставили свои обязанности работающих членов королевской семьи и выехали из Британии в США.

Мы хотим отойти от работы «старших» членов королевской семьи, чтобы начать трудиться и стать более финансово независимыми, — говорилось в сообщении Гарри и Меган.

В марте 2021-го года герцог и герцогиня Сассекские дали скандальное интервью популярной американской ведущей Опре Уинфри, где обвинили королевскую семью в безразличии, давлении и расизме.

После этого отношения герцогов с королем Британии Карлом III и его близкими остаются напряженными. Ситуация обострилась еще больше после серий откровенных интервью принца Гарри и выпуска его автобиографической книги «Запасной».