Дачный эксперт рассказал о правильном поливе картошки в августе, чтобы урожаю все завидовали

В августе продолжаем заботиться об огородных овощах, не покладая рук, ведь скоро сбор урожая, надо приложить усилия для максимальной отдачи.
Картофель не исключение. В конце лета делаем упор на полив.
Важно понимать, как и когда нужно поливать. С определенного момент увлажнение надо проводить реже, а потом и вовсе прекращать.
Это нужно для получения качественного и обильного урожая.
Наблюдаем за ботвой, как только она начинает увядать, поливы надо понемногу убирать.
Сначала доводим поливы до одного раза в 10 дней, на куст даем не больше трех литров воды.
Когда зелень картофеля полностью засохнет, нужно полностью отказаться от увлажняющих процедур. Теперь клубни будут готовиться к выкапыванию.
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