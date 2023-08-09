Дачный эксперт рассказал о правильном поливе картошки в августе, чтобы урожаю все завидовали

В августе продолжаем заботиться об огородных овощах, не покладая рук, ведь скоро сбор урожая, надо приложить усилия для максимальной отдачи.

Картофель не исключение. В конце лета делаем упор на полив.

Важно понимать, как и когда нужно поливать. С определенного момент увлажнение надо проводить реже, а потом и вовсе прекращать.

Это нужно для получения качественного и обильного урожая.

Наблюдаем за ботвой, как только она начинает увядать, поливы надо понемногу убирать.

Сначала доводим поливы до одного раза в 10 дней, на куст даем не больше трех литров воды.

Когда зелень картофеля полностью засохнет, нужно полностью отказаться от увлажняющих процедур. Теперь клубни будут готовиться к выкапыванию.