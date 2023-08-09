Дачный лайфхак по выращиванию сочной и сладкой свеклы: все дело в особой добавке

Интересный факт, но помочь свекле стать слаще, оказывается, можно с помощью обычной соли. Это поваренная соль, которая имеется на каждой кухне.
Но тут важно соблюдать меру, иначе можно навредить растениям.
Берем десятилитровое ведро с водой, всыпаем туда столовую ложку соли. Лучше растворять ее в теплой воде, процесс пойдет быстрее.
Теперь можно поливать грядки. Делаем обычный полив, обильно увлажняя каждое растение.
Повторить процедуру можно два раза в сезон с достаточным интервалом между сеансами.
Один раз делаем это в момент активного формирования плодов, второй раз- за месяц до снятия урожая.
И в итоге вы получите действительно вкусную, сахаристую свеклу.
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