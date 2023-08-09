«Пираты Карибского моря: на странных берегах»: беременную Пенелопу Крус заменила ее сестра

В период съемок Пенелопа Крус была беременна, поэтому не могла выполнять все трюки и акробатические требования фильма.

Вместо нее в выполнении этих сцен была замещена ее младшая сестра Моника Крус. Благодаря тому, что обе актрисы были очень похожи внешне, зрители не заметили никаких отличий.

Моника успешно заменила Пенелопу в сложных трюках и смогла выполнить все нужные движения, чтобы создать плавный переход между двумя актрисами.

Такая ситуация была стандартной практикой в Голливуде, когда актрисы беременны или по другим причинам не могут участвовать во всех физических сценах. Замена начала использоваться в киноиндустрии давно и позволяет снять фильм без задержек из-за состояния актрисы.

Благодаря отличному подбору Моники Крус и мастерству команды специалистов по трюкам и режиссера, поклонники фильма не смогли заметить, что не все сцены с Анжеликой были исполнены Пенелопой.