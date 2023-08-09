Ловля карася на поплавочную удочку: Снасти и наживки

Удить карася нужно поплавочной удочкой, с легкой надувной лодки. Снасть для ловли мелкого карася: поводок 0,1—0,15 мм, крючок — от самого мелкого до № 3, 4. Поплавок самый чуткий, из пробочки величиной чуть больше горокшины или пенопласта таких же размеров, окрашенных в коричневые тона.

Ловится золотой карась до нереста в мае и после нереста все лето. Любимой наживкой для него является мелкий красный навозный червь и мотыль. Иногда ловят его и на тесто, хлеб и другие насадки. Лучше всего карась берет на зорьке, вблизи от поверхности воды.

Разновидностью обычного карася является белый серебристый, известный также под названием «бузинник», который встречается значительно чаще золотистого. Обитает как в камышах, так и на чистых местах, в стоячей и проточной воде. В отличие от золотистого карася любит брать со дна на глубине 1,5 — 2 метра. На большую глубину идет в жаркие дни и глубокой осенью. Наживка и насадка та же, что и для желтого карася.

Серебристый карась хорошо клюет, как только в прибрежной зоне вода начнет прогреваться и чуть зазеленеет молодая поросль камыша. Клюет он почти все лето до октября-ноября. Правда, клев не постоянный, во многом зависит от погоды. В плохую погоду и в сильную жару забивается в камыши и там отсиживается. Лучшее время для ужения — до 9 — 10 часов утра и до заката солнца — вечером.