Барометр - что это такое, и как он помогает рыболовам

Помочь в этом деле призван прибор под названием барометр, так как атмосферное давление является одним из важнейших факторов, которые напрямую влияют на активность клева рыбы.

Показатели давления нужно отслеживать на протяжении нескольких дней перед рыбалкой, так сказать в динамике, ведь каждому рыбаку известно, что на активность рыбы влияет не только, тот факт, на сколько высокое или низкое давление, но и то как резко оно меняется.

Рыба не любит резких перепадов атмосферного давления и иногда ее клев более постоянен при низком показателе, чем при резком его росте. Исключением, пожалуй, является только медленное поднятие давления, которое свидетельствует про улучшение погодных условий.

Барометр по праву не заменимая вещ для профессионального рыболова, кроме того, что давление напрямую влияет на активность рыбы, сами его перепады вызываю перемену скорости и направления ветра, также по нему можно определить будет ли дождь или будет стоять хорошая солнечная погода.

При использовании барометра следует знать, что если стоит высокое давление, это не всегда значит, что клев будет по истине сказочным. Это связано с тем, что каждый водоем имеет свои показатели, при которых рыба клюет лучше, и что бы иметь полную картину, барометр лучше всего брать с собой на рыбалку и уже на месте снимать полученные данные.