Как сохранить пойманную рыбу свежей? Несколько советов рыболовам

Пойманную рыбу надо сразу же усыпить. Так молочная кислота, выбрасываемая рыбой, прекратит вырабатываться. Ведь попадая на крючок, рыба получает просто огромный стресс, это и вызывает у нее выброс молочной кислоты, которая снижает качества таковой.

Затем, нужно выпотрошить рыбу. Когда рыба выпотрошена, необходимо хорошо прополоскать ее в воде и с хребта убрать запекшуюся кровь. Для правильного сохранения рыбы надо натереть брюшную полость винным уксусом либо солью. Это позволит исключить распространение бактерий. Жидкость из рыбы вытягивает соль, и делает ее тем самым немного безвкусной и сухой, потому лучше использовать винный уксус. Такой уксус не допустит утраты вкусовых свойств рыбы.

Хранить мертвую рыбу следует в тени и в сухом виде. Хранить рыбу на солнце нельзя, поскольку бактерии начнут распространяться быстрее. Если нужно заморозить рыбу, то ее можно завернуть в сухую чистую ткань, в кусок бумаги либо в траву.

Рыбу следует держать в местах, в которых имеется хорошая циркуляция воздуха.

Правильно сохраняемая рыба может не мене двадцати четырех часов оставаться свежей.