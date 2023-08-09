Как ловить карпа летом на фидер

Очень часто рыба отказывается подходить близко к берегу, а лодки боится. В такой ситуации фидерная снасть, наряду с классическими снастями для карпфишинга – единственно возможные, разумные и логичные варианты, позволяющие рыбачить на дистанции в 100 и более метров.



В зависимости от предпочтений рыбы, карпятник может использовать как классические наживки для ловли белой рыбы – опарыша, мотыля, червя, так и всевозможные карповые деликатесы – пеллетс, комбикорм, тонущие и плавающие бойлы.



Последние показывают феноменальные результаты при ловле карпа на топком илистом дне, поднимаясь над дном и позволяя рыбе быстро найти лакомство.



Варианта оснащения фидерного удилища – два.



Первый – классический фидерный монтаж, будь то патерностер, вертолет либо скользящая оснастка. Используется данный вариант при ловле на небольшие насадки животного и растительного происхождения и чаще других показывает результаты при ловле дикой рыбы на озерах и водохранилищах.



Второй монтаж – методный. Особой формы кормушка, забитая размоченным пеллетсом либо специальным кормом, короткий поводок и крючок с волосяной оснасткой – неотъемлемые атрибуты такого способа.



Кормушка в данной ситуации не является ключевым способом подачи корма, для того, чтобы «накрыть стол», в ход идут карповые приспособления – спомбы, ракеты, «парашюты».



Да и сам способ ловли очень сильно напоминает карпфишинг – редкие перезабросы, использование свинг-типов и род-подов, мощные силовые катушки с байтраннером.