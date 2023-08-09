Лучшая блесна на окуня – миниатюрная «вертушка» размера 00, 0 либо 1. Подойдет и миниатюрный кастмастер либо маленькая колебалка, позволяющая совершать дальние и точные забросы.
Наиболее уловистая блесна на щуку – широкая, достаточно массивная блесна, отличающаяся яркой игрой и великолепными полетными характеристиками.
Цвет таких приманок, как правило, близок к натуральному и напоминает естественный корм хищницы, однако при ловле в прозрачной воде «выстреливают» темные и даже полностью черные блесны.
Вес щучьих приманок может достигать 30-40 граммов, а значит, для подобной рыбалки требуется соответствующее удилище.
В некоторых случаях, к примеру, при ловле на речном течении, отличные результаты показывает кастмастер длиной 9-11 сантиметров либо большая «вертушка» с лепестком 3- 4 номера формы «аглия» либо «лонг».
Еще один популярный среди рыболовов хищник – судак – также требует достаточно специфических приманок, прозванных среди рыболовов «судачьими».
Лучшие блесна на судака – узкие и тяжелые колебалки, окрашенные в естественные цвета либо отдающие золотым или серебряным отливом. Такие судаковые блесны могут запросто обловить традиционные джиговые приманки.
Как выбрать блесну для рыбалки на хищника
Решив отправиться на охоту за окунем, форелью либо хариусом, следует держать в арсенале несколько небольших окуневых блесен разной конструкции.
Лучшая блесна на окуня – миниатюрная «вертушка» размера 00, 0 либо 1. Подойдет и миниатюрный кастмастер либо маленькая колебалка, позволяющая совершать дальние и точные забросы.
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