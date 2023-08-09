Как выбрать блесну для рыбалки на хищника

Лучшая блесна на окуня – миниатюрная «вертушка» размера 00, 0 либо 1. Подойдет и миниатюрный кастмастер либо маленькая колебалка, позволяющая совершать дальние и точные забросы.



Наиболее уловистая блесна на щуку – широкая, достаточно массивная блесна, отличающаяся яркой игрой и великолепными полетными характеристиками.



Цвет таких приманок, как правило, близок к натуральному и напоминает естественный корм хищницы, однако при ловле в прозрачной воде «выстреливают» темные и даже полностью черные блесны.



Вес щучьих приманок может достигать 30-40 граммов, а значит, для подобной рыбалки требуется соответствующее удилище.



В некоторых случаях, к примеру, при ловле на речном течении, отличные результаты показывает кастмастер длиной 9-11 сантиметров либо большая «вертушка» с лепестком 3- 4 номера формы «аглия» либо «лонг».



Еще один популярный среди рыболовов хищник – судак – также требует достаточно специфических приманок, прозванных среди рыболовов «судачьими».



Лучшие блесна на судака – узкие и тяжелые колебалки, окрашенные в естественные цвета либо отдающие золотым или серебряным отливом. Такие судаковые блесны могут запросто обловить традиционные джиговые приманки.