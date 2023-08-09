Как удалить лишние листья с томатов, рассказали эксперты

Считается, что это поможет лучше насытить урожай питательными веществами. Но ботвой следует быть аккуратным, чтобы не навредить растению. Эксперты советуют удалять нижний ряд листьев при пересадке рассады в парник.

В случае, если саженцы углублены не очень сильно, можно удалить два или три нижних листа во время цветения второй кисти каждого куста. Убирать нижний ярус листьев лучше не спеша, чтобы не сократить массу плодов первой кисти, несмотря на то, что это ускорит ее созревание.

На кусты томатов не должна падать тень из-за скученной посадки. Если все же некоторые ветки заслоняют свет, специалисты рекомендуют убрать часть пасынков.

На высоких кустах можно оставить одну-две боковых ветки, на низких – три-четыре. В случае, если пасынок развился до состояния толстой ветви, достаточно укоротить его верхушку.