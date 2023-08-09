Знающий огородник посоветовал сорта томатов, которые не боятся фитофторы

"Резонанс" - гибрид, созревающий за 100 дней, отличный выбор в регионах с неустойчивым неблагоприятным климатом. Фитофтора обходит его стороной.

"Союз 8 F1" - томат, очень вкусный для употребления в свежем виде. Вырастает метр в высоту, отличается обильным плодоношением. Дает помидоры весом до 125 г. Сладкий, сочный, ароматный.

"Академик Сахаров" - растение с плодами интересной формы. Средний срок созревания, отличные вкусовые качества. Долго не хранится, но очень сочный и сладкий. В еду употреблять сразу или быстро закатывать.

"Де барао" розовый - сорт, который будет плодоносить до заморозков. Убирать с грядки можно вместе со свеклой. Хорош в свежих салатах и в заготовках на зиму.

Среди томатов отечественной селекции есть гибриды, которые очень стойко переносят фитофтору, например, низкорослая (до 60 см) "Дубрава" раннего срока созревания, поспевает за 80 дней