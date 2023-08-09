Турецкий сейсмолог Джеляль Шенгёр спешно покинул Стамбул в связи с прогнозом мощного землетрясения

Турецкий сейсмолог Джеляль Шенгёр покинул Стамбул из-за неминуемой угрозы землетрясения, за что его раскритиковали некоторые коллеги, сообщает СБ со ссылкой на РИА Новости.

В интервью турецкому журналисту Фатиху Алтайлы известный ученый заявил, что принял решение уехать из Стамбула из-за угрозы землетрясения.

По мнению Шенгёра, оно будет такой силы, что 60–70 тысяч зданий разрушатся, на улицы будет сложно попасть из-за спасательных работ. В негодность придут важнейшие трассы Стамбула, а выжившие в условиях этого хаоса, вероятнее всего, будут заблокированы в мегаполисе на несколько дней, а то и недель.

Сейсмолог высказал опасения, что в Стамбуле будет разрушена вся инфраструктура, в дефиците окажутся спасатели. Он не исключает вероятность голода и мародерства.

Ученый намерен переждать тревожное время на своей даче либо в окрестностях города Чанаккале, в котором, к слову, также сохраняется угроза землетрясений.

Глава обсерватории Кандилли Халюк Озенер, как и некоторые другие сейсмологи, считает, что важно подготовиться к землетрясению, а не переезжать.

По словам ученого, в районе Мраморного моря в среднем происходит около 900 землетрясений ежегодно, и землетрясение магнитудой выше 7 никто из специалистов не исключает. Но точно предсказать, когда оно случится, неизвестно.