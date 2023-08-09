Садовод со стажем составил подробную схему обрезки плодовых деревьев

Берите на заметку алгоритм проведения обрезки плодового дерева, рекомендованный опытным садоводом.
Первым делом убираем верхушечную ветку, вырезаем "гусиные лапки".
Потом занимаемся обрезкой нижних веток, которые образуются на развилках.
Удаляем волчковые побеги.
Срезаем ветки, которые загущают крону, растут плотно друг с другом.
Убираем веточки, скрещивающиеся друг с другом.
Подрезаем побеги, растущие внутрь кроны.
Удаляем ветки, направленные книзу.
Избавляемся от молодой корневой поросли.
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