Садовод со стажем составил подробную схему обрезки плодовых деревьев

Продюсер Лады Дэнс Пудовкин сообщил, что состояние здоровья певицы улучшилось

Несмотря на то, что медики и сегодня запрещают Ладе Дэнс общаться с родственниками, друзьями даже по телефону, это скорее меры предосторожности, так как ей становится лучше.