Несколько шикарных подкормок для сладкого перца, чтобы вырастить плоды всем на зависть

Представляем три подкормки, которыми чаще всего пользуются бывалые дачники.
Из золы
Понадобится литр воды и столовая ложка зольного порошка. Раствор готовим в нужном объеме, соблюдая рекомендованные пропорции.
Смесь должна постоять сутки. Внесение проводится под корень.
С борной кислотой
Очень простой рецепт: на пять литров воды надо всыпать 5 граммов порошка.
На основе йода и молока
Берем литр нежирного молока, капаем туда 10 капель йода. Все это выливаем в десятилитровое ведро воды. Используем для полива.
Все подкормки даются под корень и только после увлажнения почвы. При приготовлении берем только теплую воду.
Можно сделать так: высаживая перцы в грунт, добавить в лунку горсточку золы, немного шелухи лука, горсть колотой яичной скорлупы.
Этой подкормки хватает на сезон, можно больше ничего не давать. Перцы отлично растут и обильно плодоносят.
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