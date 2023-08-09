Несколько шикарных подкормок для сладкого перца, чтобы вырастить плоды всем на зависть

Представляем три подкормки, которыми чаще всего пользуются бывалые дачники.

Из золы

Понадобится литр воды и столовая ложка зольного порошка. Раствор готовим в нужном объеме, соблюдая рекомендованные пропорции.

Смесь должна постоять сутки. Внесение проводится под корень.

С борной кислотой

Очень простой рецепт: на пять литров воды надо всыпать 5 граммов порошка.

На основе йода и молока

Берем литр нежирного молока, капаем туда 10 капель йода. Все это выливаем в десятилитровое ведро воды. Используем для полива.

Все подкормки даются под корень и только после увлажнения почвы. При приготовлении берем только теплую воду.

Можно сделать так: высаживая перцы в грунт, добавить в лунку горсточку золы, немного шелухи лука, горсть колотой яичной скорлупы.

Этой подкормки хватает на сезон, можно больше ничего не давать. Перцы отлично растут и обильно плодоносят.