Как поддержать флоксы перед началом цветения: советы цветовода-эксперта

Перед цветением флоксы должны подзарядится полезными элементами, которые продлят этот красивый период и сделают это явление еще более ярким и красочным.

Конкретно флоксы нуждаются в калии и фосфоре, даем цветам любое удобрение, которое содержит эти элементы в составе.

Можно поддержать цветы питательной смесью на основе забродившей сорной травы. Такое удобрение очень полезно для любых растений.

Осенний уход после полного срезания флоксов требует обработки кустиков бордосской жидкостью.

В центральную часть кустиков укладываем перегной. Растения на него хорошо отзываются.