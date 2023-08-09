Опытный цветовод рассказал, как омолаживать розовые кусты с помощью соды

Эта информация не будет лишней для любого садовода и дачника, которые увлекаются разведением цветов на участке.

Обычную пищевую соду можно успешно применять для омоложения розовых кустов.

Берем пять литров воды, всыпаем туда столовую ложку соды и пол чайной ложки нашатырного спирта.

Добавляем к смеси чайную ложечку сульфата магния, столько же стружки хозяйственного мыла.

Получился раствор, которым можно обрызгать розы. Делаем это с утра или ближе к вечеру.

Во время процедуры не должно быть прямых солнечных лучей.

Раствор активизирует рост новых побегов. Происходит омоложение всего куста розы.