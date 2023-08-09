Дачный эксперт назвал самый ранний сорт огурцов, созревающий через 35 дней

Представляем огурцы с супер быстрым сроком созревания. Сорт дает плоды раньше редиса, уже через 35 дней после посадки. Аналогов этому рекордсмену точно нет.

Этот ультраскороспелый партенокарпический пучковый гибрид отличается ограниченным ветвлением, узлы формируют до 7 завязей.

Огурчики получаются с бугорками, ярко-зеленого окраса, хрустящие, упругие, сочные, ароматные.

Вкусовые качества на высоте. Годятся для засолки и для свежих салатов.

Этот гибрид-спринтер поделится основной частью урожая уже в первый месяц начала плодоношения.

Называется сорт ранняя пташка. Берем на заметку.