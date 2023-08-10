Опытный грибник объяснил, почему вы никогда не найдете червивых лисичек

Весь секрет в том, что в лисичках есть хиноманноза, вещество, губительное для жучков, червяков, гельминтов.
Сохранить его в грибах сложно, при тепловой обработке вещество разрушается уже при температуре +50. Холодная засолка тоже убивает хиноманнозу воздействием соли.
Чтобы получить максимальную пользу от грибов, принимайте их в форме сухого порошка или в капсулах. Можно настаивать лисички на водке, спирту или даже на вине.
Хиноманноза - натуральное вещество, не дает побочных эффектов, убивает яйца гельминтов и самих взрослых особей.
В лисичках есть еще эргостерол, который хорошо очищает печень.
Траметонолинвоая кислота показывает успешные результаты при лечении гепатита, нейтрализуя вирус в организме.
В лисичках много витамина А, а также они обладают противоопухолевым, иммуномодулирующим, противовоспалительным действием.
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