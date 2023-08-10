Опытный огородник предложил свой график посева семян разных растений в феврале/марте

1-20 февраля - удачное время для посева семян на рассаду корневого и черешкового сельдерея.
с 10 по 28 высеваем перец, баклажаны, томаты высоких и среднерослых сортов на рассаду для теплиц.
с 1 по 28 сеем огурцы для выращивания на окошке, также сажаем репчатый лук на перо в ящики.
Начиная с 20 февраля, высеваем семена зелени для подоконника.
С 1 по 10 марта сеем на рассаду лук-порей, лук-чернушку, томаты, перцы баклажаны для теплиц под пленкой.
10-20 марта высаживаем низкорослые томаты для рассады для пересадки в открытый грунт.
С 15 по 20 идет посев брюссельской капусты.
С 20 по 25 сеем на рассаду раннюю белокочанную капусту.
Начиная с 25 марта и по 30 число высеваем среднепоздний сорт белокочанной, цветной, савойской, краснокочанной капусты, а таке брокколи и кольраби.
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