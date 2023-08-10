Опытный огородник предложил свой график посева семян разных растений в феврале/марте

1-20 февраля - удачное время для посева семян на рассаду корневого и черешкового сельдерея.

с 10 по 28 высеваем перец, баклажаны, томаты высоких и среднерослых сортов на рассаду для теплиц.

с 1 по 28 сеем огурцы для выращивания на окошке, также сажаем репчатый лук на перо в ящики.

Начиная с 20 февраля, высеваем семена зелени для подоконника.

С 1 по 10 марта сеем на рассаду лук-порей, лук-чернушку, томаты, перцы баклажаны для теплиц под пленкой.

10-20 марта высаживаем низкорослые томаты для рассады для пересадки в открытый грунт.

С 15 по 20 идет посев брюссельской капусты.

С 20 по 25 сеем на рассаду раннюю белокочанную капусту.

Начиная с 25 марта и по 30 число высеваем среднепоздний сорт белокочанной, цветной, савойской, краснокочанной капусты, а таке брокколи и кольраби.