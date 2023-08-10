Дачный эксперт рассказал про подкормку, которая позволяет собрать помидоры на месяц раньше срока

На три литра воды берем стакан молока, хорошо все размешиваем, вливаем 5-6 капелек йода.
Раствор должен постоять пару часов, потом его надо использовать для корневого полива.
Важный момент: подкормка используется только после проведения пикировки рассады.
Это средство позволяет получать урожай томатов раньше на месяц.
Саженцы хорошо укрепляются и бурно растут, обгоняя соседских "сверстников" и радуя обилием плодов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__