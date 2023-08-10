Дачный эксперт рассказал про подкормку, которая позволяет собрать помидоры на месяц раньше срока

На три литра воды берем стакан молока, хорошо все размешиваем, вливаем 5-6 капелек йода.

Раствор должен постоять пару часов, потом его надо использовать для корневого полива.

Важный момент: подкормка используется только после проведения пикировки рассады.

Это средство позволяет получать урожай томатов раньше на месяц.

Саженцы хорошо укрепляются и бурно растут, обгоняя соседских "сверстников" и радуя обилием плодов.