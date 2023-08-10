На востоке Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 4,4

В Турции зафиксировано новое землетрясение, оно произошло на востоке страны, сообщает КП.

Как уточняет управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение произошло в восточной провинции Турции Малатья. Магнитуда землетрясения - 4,4.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Ешилюрт примерно в 20 часов вечера.

Очаг землетрясения находился на глубине 12,1 километра, - рассказали в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

О разрушениях или погибших не сообщается.