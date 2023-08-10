Турист умер от рака после отдыха в Индии, причиной стала разъедающая желудок бактерия

Британец Зак Уилкокс во время отпуска в Индии заразился опасной бактерией, которая через 20 лет могла вызвать у мужчины рак желудка, сообщает Mirror.

Уилкокс отправился в эту страну, когда ему было 19 лет. На последней неделе отдыха у парня началась тяжелая диарея. Он сначала не придал этому особого значения, через несколько недель симптомы исчезли.

Однако еще через несколько десятилетий, когда Уилкоксу исполнилось 40 лет, ему поставили страшный диагноз: рак желудка.

Согласно источнику, болезнь очень быстро развивалась, и врачи приняли решение об удалении желудка. Но, несмотря на все усилия медиков, жизнь Уилкокса не удалось спасти.

Мать молодого человека, Ребекка Уилкокс, считает, что причина онкологического заболевания сына - бактерия хеликобактер пилори, способная разъедать желудок. Заразился он ею во время путешествия в юности по Индии много лет назад.