Удачные лайфхаки для успешного разведения томатов на даче и получения отборного урожая

Высаживая рассаду, в каждую лунку добавляем жменю молотых хлебных сухарей и чуть-чуть древесной золы. Получим крепкие саженцы с хорошей урожайностью.
За пару дней до высаживания рассады в грядку обрезаем нижние листики у саженцев - по 2-3 штуки.
Первые 14 дней рассаду, высаженную в грунт, не поливаем. Тогда корни будут развиваться вглубь и станут мощными.
Удаляем пасынки, когда они достигнут 5 см.
Опрыскиваем цветущие томаты борной кислотой для большего количества завязей. На 10 л воды надо 5 г порошка.
Чтобы избежать подсыхания рылец пестиков, ставим возле томатов тару с водой.
Отпугиваем белокрылку, посадив рядом с томатами настурцию "Аляска".
Ускоряем поспевание томатов, опрыскивая их легким йодным раствором - 30 капель на 10 л воды. Покраснеют за пару дней.
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