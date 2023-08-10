Удачные лайфхаки для успешного разведения томатов на даче и получения отборного урожая

Высаживая рассаду, в каждую лунку добавляем жменю молотых хлебных сухарей и чуть-чуть древесной золы. Получим крепкие саженцы с хорошей урожайностью.

За пару дней до высаживания рассады в грядку обрезаем нижние листики у саженцев - по 2-3 штуки.

Первые 14 дней рассаду, высаженную в грунт, не поливаем. Тогда корни будут развиваться вглубь и станут мощными.

Удаляем пасынки, когда они достигнут 5 см.

Опрыскиваем цветущие томаты борной кислотой для большего количества завязей. На 10 л воды надо 5 г порошка.

Чтобы избежать подсыхания рылец пестиков, ставим возле томатов тару с водой.

Отпугиваем белокрылку, посадив рядом с томатами настурцию "Аляска".

Ускоряем поспевание томатов, опрыскивая их легким йодным раствором - 30 капель на 10 л воды. Покраснеют за пару дней.