Какую рыбу лучше всего ловить в августе

В августе наступает пик клева хищной рыбы, поэтому давайте остановимся именно на этом аспекте.

Именно в этом месяце окунь гоняет немного подросших мальков, поэтому выловить крупных окуней в водоемах становится проще. К августу температура начинает падать, а вода становится чище, ведь в водоемах оканчивается период цветения.

Щука

Наиболее эффективная ловля щуки начинается во второй половине августа, когда вода постепенно охлаждается, а рыба выходит на верхние слои воды для кормления.

В этот период щука наиболее активна, так как она начинает набирать жир, готовясь к зимнему периоду. При этом непросто угадать, лучше будет клевать она на живца, или на искусственную приманку.

Окунь

Обнаружить окуня во время его охоты несложно - малек будет со скоростью света летать по водоему, а стрелки от самого окуня будут видны на поверхности воды.

Так как основной добычей окуня является малек, то, соответственно, лучше всего его ловить, использую живую приманку.

Сом

Пик активности сома приходится на ночное время, при этом, как известно, искать его лучше в местах глубоких ям.

Неплохим вариантом для ловли сома будет донка, которую забрасывают в ямы, в которых стоит большое количество рыбы.

Еще можно попытаться обнаружить его на отмели - тогда лучше ловить на лягушку или живца, также можно использовать спиннинг и воблера.