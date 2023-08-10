Свыше ста телят сгорели заживо на ферме в Узденском районе

Пожар стал причиной гибели свыше ста телят на одном из сельхозпредприятий Узденского района Минской области. Работу следователей по этому инциденту координирует глава УСК по Минской области Андрей Лис, сообщает Спутник.бай со ссылкой на СК.

По данным следствия, 9-го августа днем на одном из сельхозпредприятий Узденского района произошел пожар. Огонь повредил профилакторий для содержания телят, где заживо сгорело более 100 животных, - говорится в Telegram-канале СК.

В комитете уточнили, что выяснениями причин ЧП занимаются следователи. Для этого используются все возможности передвижной криминалистической лаборатории, привлечены специалисты ГКСЭ и сотрудники МЧС.

Работа следственно-оперативной группы координируется лично начальником УСК по Минской области Андреем Лисом, - подчеркивается в сообщении СК.

Узденский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.