Россиянка в Саратове проглотила осу и умерла

40-летняя женщина скончалась в Саратове после того, как проглотила осу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона РФ.
Как уточняет агентство, трагедия произошла в СНТ «Энергия» возле села Вязовка Гагаринского района Саратова.
Россиянка по случайному совпадению проглотила опасное насекомое, при этом женщина страдала астмой.
По словам медиков, у нее в результате развился анафилактический шок, который и стал причиной смерти.
Врачи не успели оказать помощь пострадавшей, она скончалась еще до приезда скорой помощи.
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