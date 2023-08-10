Россиянка в Саратове проглотила осу и умерла

40-летняя женщина скончалась в Саратове после того, как проглотила осу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона РФ.

Как уточняет агентство, трагедия произошла в СНТ «Энергия» возле села Вязовка Гагаринского района Саратова.

Россиянка по случайному совпадению проглотила опасное насекомое, при этом женщина страдала астмой.

По словам медиков, у нее в результате развился анафилактический шок, который и стал причиной смерти.

Врачи не успели оказать помощь пострадавшей, она скончалась еще до приезда скорой помощи.