Орехи спасут организм от многих заболеваний: Регулярное употребление кешью полезно для организма

Диетологи говорят о чрезвычайной пользе этих орехов. В половине чашки кешью содержится семь граммов белка - основного питательного вещества, обеспечивающего организм энергией.

Всего одна горсть кешью помогает быстро восстановить силы после спортивных тренировок и служит прекрасным быстрым перекусом.

Включение этих орехов в рацион позволит чувствовать себя постоянно сытым, причем количество потребляемых калорий будет небольшим.

Для поддержания нормальной функции сердца диетологи рекомендуют потреблять несоленые орехи кешью, так как в них содержится меньше натрия.

Также, эти орехи богаты магнием, поэтому они отлично борются с повышенной тревожностью и даже депрессиями.

Они помогают уменьшить степень хронических воспалений, поскольку содержат большое количество антиоксидантов полифенолов и ненасыщенных жиров.

В свою очередь, подавление хронических воспалений препятствует развитию многих заболеваний: некоторых видов рака, хронических болей и неврологических расстройств.

Употребление кешью очень полезно для пищеварения, поскольку орехи содержат клетчатку и магний. А также они оказывают защитное влияние на мозг, предотвращая образование в нем бета-амилоидных бляшек.

Кроме того, в кешью содержится большое количество витаминов и минералов, в частности, витамин Е, медь и цинк, что способствует оздоровлению всего организма.