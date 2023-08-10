Юрий Лоза засомневался, что Юлия Пересильд побывала в космосе

Известный российский музыкант Юрий Лоза заявил в интервью радио «Комсомольская правда», что артистка Юлия Пересильд могла и не летать для съемок фильма «Вызов» в космос.
По мнению автора и исполнителя, Земля якобы плоская, потому снимать фильм в космосе просто невозможно. Певец считает, что полет звезды на космическую станцию могли инсценировать.
Лоза при этом напомнил, что знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!" сняли в студии.
Никто ведь не отрицает, что знаменитое Гагаринское «поехали» либо Королевское «даю старт» потом были сняты в студии.
Это никем и никак не отрицается, — сообщил Лоза.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__