Дачный эксперт рассказал, чем обработать картошку перед посадкой, чтобы урожай зашкаливал

Готовим чесночный раствор. На 5 л горячей воды берем 300 г изрубленного чеснока. Настаиваем сутки, процеживаем. Замачиваем там картофель на несколько часов.

Делаем раствор из дегтя. На 2 л теплой воды используем 50 г натертого дегтярного мыла. Настаиваем два часа. Делаем обработку картошки.

Раствор из золы - тоже хороший вариант. На 5 л теплой воды берем 500 г золы. Используем сразу без настаивания для обработки клубней.

Все компоненты простые, готовить растворы тоже несложно. Результат - здоровый крупный картофель отменного вкуса, обильное плодоношение.