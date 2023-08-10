Уролог Петрищев объяснил, почему мужчинам опасно носить мобильник в кармане брюк

Как источник низкоуровневого электромагнитного поля, мобильные телефоны способны повлиять на качество спермы мужчин и в итоге - на возможность зачатия ребенка, сообщает Газета.ру со ссылкой на научного руководителя по андрологии, уролога-андролога Владлена Петрищева.

Повреждение может быть обусловлено термальным эффектом. Часто мобильные телефоны носят в карманах брюк, из-за этого повышается температура органов мошонки, что вредно для мужского здоровья. Органы мошонки не случайно находятся снаружи тела мужчины, так как сперматозоидам нужна более низкая температура. Опасность также может быть связана с возрастанием продукции активных форм кислорода (т.е. свободных радикалов), способных повреждать спермальную ДНК, – заявил Владлен Петрищев.

Уролог-андролог при этом добавил, что носить мобильный телефон в нагрудном кармане для фертильности вполне безопасно.

Врач также отметил, что использование ноутбука, который мужчины нередко располагают возле органов мошонки, значительно понижает подвижность половых клеток, и увеличивает повреждение спермальной ДНК.