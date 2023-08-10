Отметившая 102-й день рождения американка рассказала, что долгожительству обязана своей профессии

102-летняя жительница США из штата Орегон Пегги Конзак более полувека учит плаванию детей. В молодежной волонтерской организации YMCA женщина работает инструктором по плаванию уже 46 лет.

Несмотря на почтенный возраст, на пенсию выходить она не собирается. Конзак призналась, что, общаясь с родителями и их детьми, чувствует себя счастливой.

Я часто говорю, что хочу преподавать и плавать до того момента, пока не посадят в инвалидное кресло, — говорит долгожительница.

Пегги работает дважды в неделю. В другие дни она приходит в YMCA, чтобы поплавать. Конзак считает, что основной секрет ее долголетия, отличной физической формы и крепкого здоровья кроется в активном образе жизни.