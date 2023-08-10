Дачные эксперты рассказали, зачем на участке нужны шишки

Сосновые шишки оказываются полезным материалом, который может быть задействован в разных сферах. Например, они прекрасно подходят для создания мульчирующего слоя, как в целом виде, так и в дробленом состоянии.

Использование шишек в качестве мульчи способствует защите корней растений от перегрева и подмерзания, снижает потерю влаги и предотвращает рост сорняков.

Для мульчирования голубики, рододендронов, азалий и гортензий наиболее подходят дробленые шишки, которые сохраняют свою структуру до трех или четырех лет. По прошествии этого времени, из-за потери привлекательности и потемнения, их следует заменить.

Сосновые шишки, насыщенные смолами, медленно разлагаются, обладая долговечностью в течение 10-15 лет. Это свойство позволяет использовать их как дренажный материал при посадке деревьев.

Такой же дренаж может быть применен и при посадке фиалок. Для этого чешуйки шишек следует изолированно отламывать и смешивать в равных пропорциях с другими дренажными материалами.