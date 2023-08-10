В Англии установили прижизненный памятник музыкантам группы The Rolling Stones link

Скульптуры Кита Ричардса и Мика Джаггера установили в Дартфорде, что в графстве Кент. Автор композиции - скульптор Эми Гудман.

Героев она изобразила прыгающими по сцене. Она объяснила телеканалу Sky News, что могла бы создать монумент в старомодном стиле, однако фронтмен коллектива и гитарист на месте «никогда не стоят».

The Rolling Stones - один из успешных коллективов в истории мировой рок-музыки. 21 композиция коллектива вошла в первую десятку британских хит-парадов, восемь песен - поднимались на их вершину. Всего в активе музыкантов - около 50 альбомов, они разошлись по миру тиражом свыше 250 миллионов экземпляров.

Барабанщик «роллингов» Чарли Уоттс ушел из жизни в августе 2021 года. 80-летний Джаггер, 76-летний Ронни Вуд и 79-летний Ричардс продолжают выступать.