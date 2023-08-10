Дилеры известных автомобильных марок работают в РФ

Группа компаний AGR объявила, что она стала официальным дилером этих известных марок, и уже начала работу для россиян.

Июнь 2022 года ознаменовал важный шаг для бывшего представительства Volkswagen в России, которое было продано дилерской структуре "Авилон". После сделки, компания была переименована в AGR, и теперь она является официальным представителем Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini на территории России.

Это важное событие открывает новую главу в развитии автомобильного рынка в России. AGR, в качестве официального дилера, будет заниматься продажей и обслуживанием автомобилей этих престижных марок.

Компания обещает предложить российским покупателям высокое качество продукции, профессиональный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Первые посты на страницах марок Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini в социальных сетях послужили объявлением о сотрудничестве с AGR. В этих постах компании выразили свою радость возможностью работать с новым дилером и подчеркнули свою миссию - предоставлять клиентам лучшие автомобили и сервис.

Это важное событие также отражает доверие, которым компании Volkswagen Group (владелец марок) наделяют AGR, видя в ней надежного и преданный партнера для развития их бизнеса в России. В свою очередь, AGR стремится соответствовать высоким стандартам качества и репутации марок, которых она представляет.

Марки Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini известны своей инновационностью, высоким качеством и превосходным дизайном. Сотрудничество с AGR обеспечит российским покупателям доступ к новейшим моделям автомобилей, технологическим разработкам и улучшенным сервисным услугам.

В целом, объявление о том, что дилеры этих престижных марок теперь работают для россиян через группу компаний AGR, отражает стратегическую важность российского рынка для Volkswagen Group.

Это также предоставляет новые возможности для покупателей, предлагая им широкий выбор автомобилей и профессиональное обслуживание.

AGR уже приступила к своей деятельности и готова предоставить качественные услуги российским покупателям. Автомобильные энтузиасты несомненно ожидают новых моделей и возможности приобрести автомобиль одного из этих престижных брендов через дилера AGR.