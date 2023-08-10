Эксперты рассказали о простом способе, как избавиться от сорняков на огороде

Сорные растения могут мгновенно распространиться по всему участку, если им не противостоять. Их способность выживать в различных условиях, адаптироваться к разным почвам и даже низким температурам делают их жестокими соперниками.

Известно несколько простых стратегий в борьбе с этой нежелательной растительностью. Одним из таких способов является использование специальных сидератов – растений, которые выталкивают сорняки. Важным шагом в борьбе с ними также является покрытие грядок материалами, препятствующими доступу солнечного света.

Для этой цели идеально подходит мульча или черный спанбонд, которые создают недостаток света, необходимого для роста сорняков. Еще одним дельным методом является срезание сорняков вместо выдергивания.

Такой подход, как, например, срезание их при помощи триммера на уровне 1-2 сантиметра от поверхности почвы, может быть очень эффективным. К тому же плоскорез может быть использован для рыхления верхнего слоя грунта.