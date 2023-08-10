Украина готовится к самой масштабной мобилизации с начала СВО

Глава украинского фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал о том, что для победы Вооруженным силам Украины необходимо мобилизировать сотни тысяч человек. При этом скрытая мобилизация даже не прекращалась.

Все чаще с началом украинского контрнаступления в сети появлялись видеозаписи, на которых военнослужащие в грубой форме задерживают мужчин и вручают им повестки, либо же силой забирают в военкоматы. О том, что новая мобилизация все-таки случится, говорит и деятельность Верховной рады.

Так, украинские нардепы внесли на рассмотрение законопроект, по которому предлагается ограничить выезд из страны мужчинам от 16 до 18 лет. Это может говорить о том, что мобилизацию планируется провести в 2024 году, когда парни этого возраста достигнут совершеннолетия. При этом речь может идти и о том, чтобы призывать в военкоматы несовершеннолетних.